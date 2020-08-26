Son dakika haberi! İzmir Valisi Köşger, kentteki pandemi verileri hakkında bilgi aldı - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Karabağlar, Buca, Konak, Bornova, Bayraklı ve Bornova ilçelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verileri hakkında bilgi aldı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Köşger, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Sağlık Müdürü Burak Öztop'un katılımıyla Kovid-19 verileriyle ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Burak Öztop, il geneli sağlık istatistiklerinin, envanterlerin ve yatırımların yer aldığı bilgilerle birlikte Karabağlar, Buca, Konak, Bornova, Bayraklı ve Bornova ilçelerinin Kovid-19 verileri hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Köşger, kentteki Kovid-19 hasta sayılarının minimalize edilmesi için sağlık, emniyet ve jandarmanın eş güdüm içinde çalışması gerektiğini belirtti.

İzmir'deki vaka sayılarını düşürmek, temas oranını azaltmak için düğün, cenaze, taziye, toplu yemek organizasyonlarında ve umuma açık alanlardaki denetimlerin daha sıkı hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Köşger, kurallara uymayanlara ceza uygulanacağını bildirdi.

Köşger, özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı filyasyon ekiplerine teşekkür etti.