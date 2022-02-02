Son dakika haberi: İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonu - Son Dakika

İzmir polisi, İzmir ve İstanbul'daki adresleri tespit edilen 12 FETÖ şüphelisini yakalamak için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bylock kullanıcısı olduğu ve örgüt ile iltisakı tespit edilen edilen 12 şüpheliyi yakalamak için düğmeye bastı. Bank Asya hesap artışı, hakkında ifade, sendika üyeliği ve şüpheli SGK kayıtlarını değerlendiren ekipler İzmir'de 11, İstanbul'da ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama işlemleri sürüyor. - İZMİR