Son dakika haberi! İzmit Belediyesi Rehberlik Merkezi Yahyakaptan'da hizmet verecek
Son dakika haberleri... İzmit Belediyesi Aile Rehberlik Merkezi'ne bağlı olarak çocuklara ve ebeveynlere özel danışmanlık sağlayan psikologlar geçici bir süre için Yahyakaptan Mahalle Konağı'nda hizmet verecek.
İzmit Belediyesi Aile Rehberlik Merkezi'ne bağlı olarak çocuklara ve ebeveynlere özel danışmanlık sağlayan psikologlar geçici bir süre için Yahyakaptan Mahalle Konağı'nda hizmet verecek.
İzmit Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde faaliyet gösteren Aile Rehberlik Merkezi'nde çocuklara ve ebeveynlere özel danışmanlık sağlayan psikologlar kısa bir süre için Yahyakaptan Mahalle Konağı'nda hizmet verecek. Çocuklar için danışmanlık ve oyun terapisi hizmetini Psikolog Seyhan Türkmen, yetişkinler için danışmanlık hizmetini ise Psikolog Betül Arıkan sağlayacak. Geçici bir süreliğine Yahyakaptan Mahalle Konağında hizmet verecek olan Aile Rehberlik Merkezi'nde iki uzman psikolog aile danışmanlığı, bireysel danışmanlık ve çocuk psikolojisi danışmanlığı hizmetlerini vermeyi sürdürecek. Sağlıklı nesiller yetiştirmek ve iletişimi güçlendirmek adına çocuklarla özellikle ilgilenen psikologlar aile içi ve çevresel sorunların çözümünde de rol oynayacak. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:20 Kaynak: İHA
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