Son dakika haberi: İzmit Belediyesinden 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: İzmit Belediyesinden 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

19.01.2021 20:41
Son dakika haberi: İzmit Belediyesinden 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberler: İzmit Belediyesi, 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin öldürme kastı olmaksızın görev kusuru tespit edildiğini bildirdi.

İzmit Belediyesi, 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin öldürme kastı olmaksızın görev kusuru tespit edildiğini bildirdi.

İzmit Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yahya Kaptan Mahallesi'nde 11 Aralık'ta yaşanan köpek ölümleriyle ilgili olarak inceleme yapıldığı kaydedildi.

Bunun sonucunda edinilen bilgi ve belgelerle verilen ifadeler doğrultusunda öldürme kastı olmaksızın görev kusuru tespit edildiği vurgulanan açıklamada, kusurla dolaylı ya da direkt olarak sorumlu personellerle alakalı soruşturma yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme sonucunda veteriner işleri müdürü ve müdürlükte sözleşmeli memur statüsünde görev yapan veteriner hekim için Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği'nden gelen görev kusurları nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca kınama ve uyarma cezaları ile disiplin hükümleri uygulanmış ve özlük dosyalarına işlenmiştir. İşçi statüsünde çalışan iki veteriner hekim için de aynı şekilde yönetmelikten gelen görevlerindeki kusurlar nedeniyle İşçi Disiplin Kuruluna havale edilmiştir. Olay akşamı görev yapan diğer personeller ise değinildiği üzere öldürme kastı olmaksızın, sonucu öngörülmeyen ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olmalarından bahisle, sözleşmelerindeki ceza cetvelinde belirtilen hükümler doğrultusunda İşçi Disiplin Kuruluna havale edilmişlerdir."

Ayrıca olaya karışan 4 personelin müfettiş raporu doğrultusunda disiplin kurulu kararını verinceye kadar müdürlüklerinin değiştirildiği belirtilen açıklamada, personellerin Veterinerlik İşleri Müdürlüğünden alınarak Park Bahçeler Müdürlüğünde görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, bunların dışında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da olayda adı geçen personellerin her birine bin 900'er lira para cezası tebliğ edildiği aktarıldı.

Olay

Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki 3 farklı bölgede 11 Aralık'ta, üzerinde iğne olan 3 sokak köpeği vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunmuştu.

Hayvanseverlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler ile Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) üyeleri incelemelerde bulunmuş, 3 sokak köpeğinin de üzerinde uyuşturucu iğneler olduğu tespit edilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin, İzmit Belediyesi görevlileri hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İzmit Belediyesi ise Veterinerlik İşleri Müdürlüğünün tüm çalışanlarının açığa alındığını bildirmişti.

Veteriner, Kocaeli, Aralık, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İzmit Belediyesinden 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Konyaspor maçında ayağı kırılan Abdülkadir Ömür, 6 ay forma giyemeyecek Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor ABD, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki eylemlerini soykırım olarak niteledi İspanya Süper Kupa finalinde kırmızı kart gören Lionel Messi, 2 maç ceza aldı Emniyetten "Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi"ne ilişkin açıklama: Akli dengesi yerinde değil ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor
Çukur'da Seren Erdenet karakterini canlandıran İrem Sak diziye veda etti Çukur'da Seren Erdenet karakterini canlandıran İrem Sak diziye veda etti         
21:25
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı         
21:08
Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti         
20:55
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi         
20:21
Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet         
19:51
Son Dakika: Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı Son Dakika: Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı         
19:09
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi         
15:50
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı         
14:54
Polis memuru, kurşun yağdırdığı kız arkadaşına olay öncesinde Polis memuru, kurşun yağdırdığı kız arkadaşına olay öncesinde "Patlatacağım bombayı, hazır ol!" mesajı atmış         
14:21
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 21:31:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: İzmit Belediyesinden 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei