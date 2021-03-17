Son dakika haberi: İznik Gölü'nde ekinoks zamanı - Son Dakika

İznik Gölü'nde, yılda iki kez tekrarlanan bir doğa olayı yaşanacak. Dünya üzerindeki belirli göllerde nadiren görülebilen bu doğa olayı senede sadece iki kez suyun içine batar gibi bir izlenim veriyor.

Yılda iki kez tekrarlanan bu doğa olayı, çevresi Katırlı ve Samanlı dağlarla çevrili olan İznik Gölü'nde gerçekleşiyor. Gün batımı saatinde güneş İznik'in karşı kıyısında bulunan Karsak boğazı denilen mevkiden göle kavuşuyor. Dünya üzerindeki belirli göllerde nadiren görülebilen bu doğa olayı güneş suya değdiği an suyun içerisinde dağılarak görsel bir kızıllık oluşuyor.

Ülke genelinden fotoğraf severlerin takip ettiği bu doğa olayı Mart ve Eylül aylarının üçüncü haftası boyunca İznik Sahili kenarından izlenebiliyor.

(İHA)