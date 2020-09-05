Son dakika haberi: İznik Gölü'ndeki kuraklık korkutuyor - Son Dakika

İznik Gölü'ndeki kuraklık korkutuyor

BURSA - Bursa'nın İznik Gölünde suların çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan adacıklar vatandaşlar tarafından endişe ile karşılandı.

Türkiye'nin 5. büyük gölü olan İznik Gölünde tarihinin en büyük su çekilmesi yaşanıyor. Çekilme ile birlikte ortaya adacıklar, vatandaşları tedirgin etti. Doğal bir felaket yaşandığını dile getiren vatandaşlar, "Gölde ciddi anlamda çekilme var. Su seviyesi 2 metre aşağıya düştü. Su çekilmesi ise 30 metre. Suyun çekilmesiyle bazı bölgeler bataklık haline geldi. Bu çekilmenin sebebi tarımsal sulama ve her köye yapılan barajdır. Durum vahim acil önlem alınmadı lazım" dedi.