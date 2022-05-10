Son dakika haberi | Jandarma 231 kök kenevir fidesi ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Jandarma 231 kök kenevir fidesi ele geçirdi

10.05.2022 15:04
Son dakika haberi | Jandarma 231 kök kenevir fidesi ele geçirdi

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu 231 kök dişi Hint keneviri fidesi ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu 231 kök dişi Hint keneviri fidesi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Güzpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarı doğrultusunda bir eve ve bahçeye baskın düzenledi. Yapılan baskında özel olarak yetiştirilmiş 231 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K. hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Jandarma şüpheli araçta kaçak içki ve sigara ele geçirdi Jandarma şüpheli araçta kaçak içki ve sigara ele geçirdi Son dakika... Jandarma 8 bin 758 kök kenevir bitkisi ele geçirdi Son dakika... Jandarma 8 bin 758 kök kenevir bitkisi ele geçirdi

Hint Keneviri, Çarşamba, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Jandarma 231 kök kenevir fidesi ele geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
14:37 Asal Araştırma'nın Erdoğan mı, diğerleri mi sorusunda dikkat çeken kararsızlar oranı: Yüzde 20'nin altında değil
14:32 Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf panik yarattı! Uçak pistten geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:31:34. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Jandarma 231 kök kenevir fidesi ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement