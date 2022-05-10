Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu 231 kök dişi Hint keneviri fidesi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Güzpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarı doğrultusunda bir eve ve bahçeye baskın düzenledi. Yapılan baskında özel olarak yetiştirilmiş 231 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K. hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN