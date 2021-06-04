Samsun'da jandarma mayıs ayında karantinayı ihlal eden 8 kişi hakkında işlem yaptı - Son Dakika

Samsun Valiliği, jandarma ekiplerince mayıs ayında karantinayı ihlal eden 8 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla etkin mücadele yürütüldü.

Bu kapsamda Samsun Jandarma Komutanlığı ekiplerince mayıs ayında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 152 bin 686 kişinin HES kodu sorgulandı, karantinayı ihlal eden 8 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerince kurulan ekiplerce 8 bin 701 filyasyon denetimi yapılarak 1 kişinin ihlal yaptığı tespit edildi, cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Asayiş Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan uygulamalarda, 107 bin 196 kişi ve 37 bin 546 araç sorgulandı. Uygulamalarda 284 aranan, 7 kayıp kişi bulundu.

Terörle Mücadele Şubesince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 5 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince de 43 olaya müdahale edilerek çok sayıda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trafik şubesi ekiplerince ise 42 bin 146 araç sürücüsü kontrol edildi, 1706 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı, 874 araç sürücüsüne ve 91 yayaya trafik kuralları hususunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması maksadıyla eğitim verildi.