Son dakika haberi: Jandarma 436 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Jandarma 436 aranan şahsı yakaladı

04.01.2021 19:47
Son dakika haberi: Jandarma 436 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Son dakika haberler... SAMSUN (İHA) – Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2020 yılı Aralık ayında yapılan çalışmalarda 436 aranan şahıs yakalandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2020 yılı Aralık ayında yapılan çalışmalarda 436 aranan şahıs yakalandı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlükleri Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimlere 2020 yılı Aralık ayı içerisinde de devam etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü/Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan uygulamalarda; 52 bin 423 şahıs ve 42 bin 198 araç sorgulandı. Yapılan uygulamalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan 436 şüpheli şahıs yakaladı. 13 kayıp şahıs bulundu. 36 adet tabanca, 421 adet tabanca fişeği, 1 adet piyade tüfeği fişeği, 39 adet av tüfeği, 62 adet av tüfeği fişeği, 20 şarjör ve 3 adet kesici/delici alet ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce meydana gelen 3 olayda, toplam 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. Sosyal medya üzerinden PKK/KCK Silahlı terör örgütünün propagandasını yapan 2 şahıs ile DHKP-C Silahlı terör örgütünün propagandasını yapan 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 37 olay, Organize Suçlar 1 olay, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanuna Muhalefet kapsamında 6 olay meydana gelmiş olup toplam 44 olayda 75 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda, 802 gram toz esrar, 11 bin 45 gram kubar esrar, 148 kök kenevir bitkisi, 32 adet extasy, 440 adet sentetik hap, 14 gram metanfetamin, 2 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Jandarma Trafik Timlerince 44 bin 910 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 1171 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. 289 araç sürücüsüne (radar) hız sınırını aşmaktan, 153 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 49 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 16 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 86 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 578 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı. Ayrıca 13 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konularak, 410 araç trafikten men edildi. Trafik güvenliğinin sağlanması ve halkın bilinçlenmesi için 643 araç sürücüsüne, 327 yayaya ve EBA ve çevrimiçi uygulamalar üzerinden 795 öğrenciye trafik kuralları hususunda bilinç ve farkındalık oluşturulması maksadıyla eğitim verildi. - SAMSUN

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Aralık, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Jandarma 436 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika


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