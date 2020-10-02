Son dakika haberi... Jandarma 634 zararlı siteye erişimi engelledi - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı, eylül ayında 634 zararlı sitenin erişiminin engellendiğini bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 1-30 Eylül'de yapılan açık kaynak araştırmalarında, 168 oltalama, 100 fuhuş ve 366 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 634 sitenin erişiminin engellenmesinin sağlandığı belirtildi.