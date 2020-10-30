Son dakika haberi... Jandarma Arama Kurtarma taburu AFAD ekipleriyle deprem bölgesine intikal ediyor - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) taburunun AFAD ekipleriyle Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla deprem bölgesine intikal ettiğini bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" İzmir'de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarına katılacak Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı 132 personel, 5 araç, 3 arama kurtarma ve 1 kadavra köpeğinden oluşan bir Jandarma Arama Kurtarma (JAK) taburu, AFAD ekipleriyle Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklarla bölgeye intikal etmektedir."

Komutanlığın emrindeki bir jandarma insanlı keşif uçağı (JİKU) ve bir genel maksat helikopterinin afet bölgesine yönlendirildiği kaydedilen paylaşımda, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı emrindeki bir jandarma komando taburunun da çadır kurulumu ve bina emniyetinde görevlendirildiği belirtildi.