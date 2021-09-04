Son dakika haberi: Jandarma astsubayın hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin direğe çarpması, yükselen duman ve motorunun araçtan sökülmesi yer aldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen astsubay Mehmet Tolga Çapar yönetimindeki 31 BD 275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ayrımında yön tabelasının direğine çarptı. Otomobil hurdaya dönerken şoför koltuğunda sıkışan astsubay Çapar, ağır yaralandı. Sıkıştığı otomobilinden çıkarılan astsubay Mehmet Tolga Çapar'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şanlıurfa 'da otomobiliyle yol ayrımındaki yön tabelasına çarparak hayatını kaybeden jandarma astsubayın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tüyleri diken diken eden anlar! Aç kalan timsah sürüsü, zebrayı dakikalar içinde parçaladı

18 yıllık miras kavgası! Taş ve sopalarla ev basıp, duvardan arabaların üstüne atladılar

Ay-Yıldızlılar galibiyet için sahada! Cebelitarık-Türkiye maçı başladı

Hollanda'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Genç kadının yaptıkları pes dedirtti! 13 yaş küçük çocukla cinsel ilişkiye girip bir de kayda aldı