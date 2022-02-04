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Son dakika haberi | Jandarma, bağ evinden hırsızlık yapan şahısları suçüstü yakaladı - Son Dakika

Son dakika haberi | Jandarma, bağ evinden hırsızlık yapan şahısları suçüstü yakaladı

04.02.2022 12:25
Son dakika haberi | Jandarma, bağ evinden hırsızlık yapan şahısları suçüstü yakaladı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te bir bağ evinden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te bir bağ evinden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye ekipleri, Oğuzeli ilçesi Hacar Mahallesi'nde bir şahsa ait bağ evinden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Çaldıkları eşyaları bağ evinden çıkarmaya çalışırken Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheli şahıslar, gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

Haklarında adli işlem başlatılan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberi | Jandarma, bağ evinden hırsızlık yapan şahısları suçüstü yakaladı

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Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Jandarma, bağ evinden hırsızlık yapan şahısları suçüstü yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Jandarma, bağ evinden hırsızlık yapan şahısları suçüstü yakaladı - Son Dakika
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