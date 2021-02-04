Son dakika haberi! Jandarma baskın yaptığı imalathanede 20 milyon TL değerinde sahte tarım ilacı çıktı - Son Dakika

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Jandarma baskın yaptığı imalathanede 20 milyon TL değerinde sahte tarım ilacı çıktı

Kocaeli'de sahte tarım imalathanesini jandarma ortaya çıkardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir imalathaneye yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL değerinde olan sahte tarım ilacı ele geçirildi. Olay hakkında 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi'ndeki bir imalathanede sahte tarım ilacı üretildiği bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince imalathaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda farklı firmaların ismini kullanarak üretilmiş ekipmanlarla birlikte piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL değerinde bin 240 adet sahte tarım ilacı, 48 adet tarım tozu, 41 torba kalsiyum karbonat, 51 torba amonyum sülfat, çok miktarda kimyasal, 540 litre tiner, 140 kg sentetik demir tozu, 14 bin 500 lt yağ, 4 bin 250 lt karma sıvı, farklı ilaç firmalarının adına düzenlenmiş çeşitli ebatlarda 24 bin 521 adet karton kutu, 9 bin 6 adet plastik kutu, 70 adet folyo, 7 bin 500 adet üzerinde firma ismi yazılı şeffaf bant, 65 bin 665 adet ölçek, 3 bin 500 adet poşet, 22 bin adet kapak ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilen iş yerinin sahibi olan H.Ş. ve B.S. adlı bir başka şahıs gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca işyerinde yasadışı ve izinsiz çalıştırıldığı belirlenen 18 göçmen şahıs olduğu belirlendi.