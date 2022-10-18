Son dakika haberi: Jandarma bin 100 adeta kaçak sigara ele geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Jandarma bin 100 adeta kaçak sigara ele geçirdi

18.10.2022 11:31
Son dakika haberi: Jandarma bin 100 adeta kaçak sigara ele geçirdi

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da jandarma tarafından sigara kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda bin 100 paket kaçak sigara ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından sigara kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda bin 100 paket kaçak sigara ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon merkeze bağlı Susuz beldesinde gerçekleştirildi. Aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçen ekipler H.Ş., isimli şahsın evine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler bin 100 paket kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 4 adet motosiklet ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Jandarma bin 100 adeta kaçak sigara ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Jandarma bin 100 adeta kaçak sigara ele geçirdi - Son Dakika
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