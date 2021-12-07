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Son dakika haberi: Jandarma, çalınan 5 ton hurda malzemeler ile hırsızlık zanlısını kısa sürede buldu - Son Dakika

Son dakika haberi: Jandarma, çalınan 5 ton hurda malzemeler ile hırsızlık zanlısını kısa sürede buldu

07.12.2021 17:11
Son dakika haberi: Jandarma, çalınan 5 ton hurda malzemeler ile hırsızlık zanlısını kısa sürede buldu

Son dakika 3. sayfa haberi... Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir işletmeye ait depodan çalınan 5 ton ağırlığında hurda malzeme ile hırsızlık zanlısı jandarmanın takibi sonucu bulundu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir işletmeye ait depodan çalınan 5 ton ağırlığında hurda malzeme ile hırsızlık zanlısı jandarmanın takibi sonucu bulundu.

Yukarı Söğütönü mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmeye ait depolama alanında bulunan yaklaşık 5 ton ağırlığında hurda malzeme dün kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, meydana gelen hırsızlık olayının faillerinin yakalanması ve çalınan malzemelerin bulunması amacıyla bölgede yapılan teknik araştırma ve inceleme neticesinde hırsızlık olayı şüphelisinin kimlik bilgileri ile olayda kullanılan araç tespit etti. Yapılan titiz çalışma sonucu işletmeye ait depolama alanından çalınan yaklaşık 25 bin TL değerindeki demir hurda malzemenin, Eskişehir Hurdacılar Sitesinde faaliyet gösteren üç ayrı işyerine satıldığı belirlendi. Hurdacılarda yapılan arama neticesinde; çalınan hurda malzemeler ele geçirildi ve sahibi olan işletme sahibine teslim edildi.

Hırsızlık malı satın aldıkları tespit edilen S.D.K., Ü.N. ve E.Ö. isimli hurdacılar hakkında "Suç Eşyasını Satın Almak ve Kabul Etmek", suçundan, hırsızlık olayı şüphelisi N.A. hakkında ise " İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adli tahkikat başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi: Jandarma, çalınan 5 ton hurda malzemeler ile hırsızlık zanlısını kısa sürede buldu
Son dakika haberi: Jandarma, çalınan 5 ton hurda malzemeler ile hırsızlık zanlısını kısa sürede buldu
Son dakika haberi: Jandarma, çalınan 5 ton hurda malzemeler ile hırsızlık zanlısını kısa sürede buldu

Eskişehir, Hırsızlık, Jandarma, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Jandarma, çalınan 5 ton hurda malzemeler ile hırsızlık zanlısını kısa sürede buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Jandarma, çalınan 5 ton hurda malzemeler ile hırsızlık zanlısını kısa sürede buldu - Son Dakika
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