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Son dakika haberi | Jandarma'dan akü hırsızlarına suçüstü - Son Dakika

Son dakika haberi | Jandarma'dan akü hırsızlarına suçüstü

28.12.2021 17:34
Son dakika haberi | Jandarma'dan akü hırsızlarına suçüstü

Son dakika haberlerine göre Çorum'da bir GSM şirketine ait baz istasyonundaki aküleri çalışarak satmaya çalışan 2 şüpheli jandarma özel ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'da bir GSM şirketine ait baz istasyonundaki aküleri çalışarak satmaya çalışan 2 şüpheli jandarma özel ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı hırsızlık olaylarının önlenmesi, meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarına özel ekiplerle aralıksız devam ediyor.

Özel ekiplerin Organize Sanayi Bölgesinde bir GSM şirketine ait baz istasyonunda hafta sonunda meydana gelen akü hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kişinin il merkezine bir iş yerine satmaya çalıştıklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 2 şahıs ve çalıntı malzemeyi alan işyeri sahibini gözaltına aldı. Operasyonda 4 akü ele geçirilirken 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Hırsızlık mallarını satın alan işyeri sahibi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ÇORUM

Son dakika haberi | Jandarma'dan akü hırsızlarına suçüstü

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İl Jandarma Komutanlığı, Hırsızlık, Jandarma, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Jandarma'dan akü hırsızlarına suçüstü - Son Dakika


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