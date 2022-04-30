Son dakika haberi: Jandarma'dan bayram öncesi helikopterli denetim - Son Dakika
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Son dakika haberi: Jandarma'dan bayram öncesi helikopterli denetim

30.04.2022 13:55
Son dakika haberi: Jandarma'dan bayram öncesi helikopterli denetim

Son dakika haberler... Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güven içinde bayram tatilini geçirebilmeleri için Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güven içinde bayram tatilini geçirebilmeleri için Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.

Bayram tedbirleri çerçevesinde vatandaşların trafikte güvenli seyahat edebilmeleri için Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 56 Jandarma Trafik Timi, 132 personel ve ayrıca Trafik görevlerine takviye olarak 157 personel görevlendirdi. Bayram tatili süresince helikopter ve Drone ile havadan, karadan da yer ekipleri tarafından denetim gerçekleştirilecek.

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanlarından olan ve yoğun trafik akışının yaşanması beklenen Marmaris- Bozburun yolunda havadan helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimde, 5 araç sürücüsüne geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmekten 2 bin 135 TL, yerleşim birimi dışında karayolu üzerinde duran ve park eden 2 sürücüye de 392 TL olmak üzere toplam 2 bin 527 TL idari para cezası uygulandı.

Muğla İl Jandarma Trafik ekipleri Bayram süresince trafik akışının yoğunluk yaşanması beklenen Fethiye, Marmaris ve Bodrum gibi turistik ilçelerdeki sorumluluk bölgelerinde denetimlerini hem havadan, hem de karadan sürdürecek. - MUĞLA

Son dakika haberi: Jandarma'dan bayram öncesi helikopterli denetim
Son dakika haberi: Jandarma'dan bayram öncesi helikopterli denetim
Son dakika haberi: Jandarma'dan bayram öncesi helikopterli denetim
Son dakika haberi: Jandarma'dan bayram öncesi helikopterli denetim
Son dakika haberi: Jandarma'dan bayram öncesi helikopterli denetim
Son dakika haberi: Jandarma'dan bayram öncesi helikopterli denetim
Son dakika haberi: Jandarma'dan bayram öncesi helikopterli denetim

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Son dakika: BAYRAM TATİLİNDE 210 BİN POLİS VE JANDARMA YOLLARDA GÖREV YAPACAK Son dakika: BAYRAM TATİLİNDE 210 BİN POLİS VE JANDARMA YOLLARDA GÖREV YAPACAK Muğla'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı Muğla'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Ramazan Bayramı, Jandarma, Bayram, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Jandarma'dan bayram öncesi helikopterli denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Jandarma'dan bayram öncesi helikopterli denetim - Son Dakika
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