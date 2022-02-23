Son dakika haberi | Jandarma'dan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Jandarma'dan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

23.02.2022 14:12
Son dakika haberi | Jandarma'dan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

Son dakika 3. sayfa haberi: Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri Kdz. Ereğli Aydınlar Köyü İlkokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri Kdz. Ereğli Aydınlar Köyü İlkokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından Kdz. Ereğli Aydın köyü ilköğretim okulu öğrencilerine uygulamalı olarak trafik Eğitimi ve trafik Kuralları hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2022 yılı içerisinde yapılan planlamalar çerçevesinde öğrencilerin yanı sıra, sürücü, yaya ve diğer yol kullanıcılarına yönelik eğitim ve seminerler verilmesine devam edileceği belirtildi. - ZONGULDAK

Son dakika haberi | Jandarma'dan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi
Son dakika haberi | Jandarma'dan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi
Son dakika haberi | Jandarma'dan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

YORUMLAR
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İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Jandarma'dan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi - Son Dakika


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