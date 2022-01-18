Üye Girişi
Son dakika haber | Jandarma'dan mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber | Jandarma'dan mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu

18.01.2022 09:09

Son dakika haberi... Jandarma'dan mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonuİSTANBUL İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başakşehir'de bulunan mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Jandarma'dan mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başakşehir'de bulunan mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskında; hibrit tohumdan üretilen 850 adet kök kenevir bitkisi, 3 kilo mariuhanna türü uyuşturucu madde ile bitkilerin yetiştirilmesini sağlayan özel düzenekler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; M.T. isimli bir şahsın, ürettiği kök kenevir/mariuhanna bitkisini İstanbul ili genelinde "Torbacı" olarak tabir edilen şahıslara sattığı bilgisini aldı. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda; şüpheli şahsın, uyuşturucu maddeyi Başakşehir ilçesi Şahinbey Mahallesinde, tarım ve hayvancılık maksadıyla kullanılan bölgede bulunan bir tesiste ürettiğini belirledi.

Yakalanmamak İçin Her Türlü Düzeneği Kurmuş

Bölgedeki faaliyetlerini yoğunlaştıran Jandarma ekipleri; söz konusu tesisin geçmiş dönemde mantar üretim tesisi olarak kullanıldığını ve atıl durumda olduğunu, binanın kapı, pencere ve çevresinin dışarıdan gözetlenemeyecek şekilde kapatıldığını ve bina çevresine yaklaşma niyeti olan kişileri caydırmak için faal olmayan kamera sistemi kurduklarını tespit etti.

Mantar Yerine Uyuşturucu Madde Üretmiş

Şüpheli (M.T.)'nin uyuşturucu madde üretimi yaptığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; hibrit tohumdan üretildiği tespit edilen 850 adet kök kenevir/mariuhanna bitkisi, 3 kilo mariuhanna türü uyuşturucu madde ile bitkilerin yetiştirilmesini sağlayan özel düzenekler ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde; M.T.'nin her türlü hava şartında üretimi devam ettirmek ve kısa sürede yüksek miktarda verim alabilmek için içeriye yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemi kurduğu, yakalanmamak için tesise gidiş gelişleri en aza indirdiği ve bitkilerin bakımı için uyuşturucu imalatında deneyimli yabancı uyruklu bir şahsı çalıştırdığı ortaya çıktı.

M.T. ve kenevirin bakımından sorumlu olan yabancı uyruklu şahıs olmak üzere 2 şahıs; çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haber | Jandarma'dan mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber | Jandarma'dan mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber | Jandarma'dan mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu

YORUMLAR
500

Uyuşturucu Operasyonu, İstanbul, Jandarma, Mantar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Jandarma'dan mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


Bakanlık 10 soruda anlattı! İşte kur korumalı mevduatın detayları Bakanlık 10 soruda anlattı! İşte kur korumalı mevduatın detayları         
15:38
1 milyon yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar! İşte "Gökyüzü adalarında" yaşayan kuşlar 1 milyon yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar! İşte "Gökyüzü adalarında" yaşayan kuşlar         
15:20
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi         
12:30
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28

Son Dakika Haberleri
15:35 Metro inşaatında feci kaza! İşçi, kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden aşağı düştü
15:20 1 milyon yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar! İşte "Gökyüzü adalarında" yaşayan kuşlar
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazına ilişkin son açıklama: İnşallah 2023'e yetiştireceğiz
15:03 Bir futbol sahasının yarısı büyüklüğündeki gezegen 4 Şubat'ta Dünya'ya el sallayacak!
14:57 Adı yasak aşk iddiasına karışan Yasmin Erbil, dava açıyor! 3 kadından biri olduğu söylenmişti
14:54 HDP'nin kapatma davasına Semra Güzel'in PKK'lı teröristle çekildiği fotoğraflar eklendi
14:42 HDP'li Güzel'in PKK kampındaki fotoğrafları, kapatma davasına delil olarak girdi!
14:37 Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde
14:34 Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Safiye ve Naci evleniyor!
14:26 DEVA Lideri Ali Babacan: İktidarın şu anki adı otokrattır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 15:41:56. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Jandarma'dan mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement