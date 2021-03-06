Jandarmadan sınır ötesine operasyon - Son Dakika

Jandarmadan sınır ötesine operasyon

Jandarmadan sınır ötesine operasyon Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Suriye'nin Çobanbey ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 milyon dolar parayla yakaladı Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Suriye'nin Çobanbey ilçesinde düzenlenen operasyonda...

Jandarmadan sınır ötesine operasyon Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Suriye'nin Çobanbey ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 PKK/PYD/ YPG terör örgütü mensubu 2 milyon dolar parayla yakaladı KİLİS - Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Suriye'nin Çobanbey ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 milyon dolar parayla yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı ekiple, Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde PKK/PYD/YPG üyesi 2 kişinin Münbiç bölgesindeki para götüreceği bilgisine ulaşması üzerine düzenlediği operasyonda 2 kişi ile birlikte 2 milyon dolar ile birlikte yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, 1 kişiyi daha gözaltına aldı. PKK'lıların Terör örgütüne finans kaynağı sağladıkları, 2 milyon doları Münbiç bölgesindeki terör örgütüne götürecekleri öğrenildi. Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı soruşturma sürdürürken, 3 PKK/PYD/YPG üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.

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