Son dakika haberi... Jandarma'dan tarihi eser operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Jandarma'dan tarihi eser operasyonu

16.05.2022 11:08
Son dakika haberi... Jandarma'dan tarihi eser operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da Jandarma tarafından tarihi eser operasyonu düzenlenerek, 25 adet tarihi eser ele geçirildi.

Malatya'da Jandarma tarafından tarihi eser operasyonu düzenlenerek, 25 adet tarihi eser ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Darende ilçesinde, bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahsın, araç, ev ve eklentilerine yapılan aramada, 2 adet eski dönemlere ait kılıç, 1 adet eski dönemlere ait gama, 1 adet eski dönemlere ait kolye, 2 adet eski dönemlere ait yüzük, 4 adet eski dönemlere ait obje, 13 adet eski dönemlere ait sikke, 1 adet eski dönemlere ait bakır işlemeli tabak, 1 adet eski dönemlere ait sandık, 1 adet ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca ele geçirildi.

Şahıs adli makamlarca alınan ifadesini müteakip tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MALATYA

YORUMLAR
500
Bingöl'de engelli gençlerin askerlik hayali gerçek oldu Bingöl'de engelli gençlerin askerlik hayali gerçek oldu Malatya'da tarihi eser operasyonunda 25 obje ele geçirildi Malatya'da tarihi eser operasyonunda 25 obje ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Darende, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Jandarma'dan tarihi eser operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:53 "Özel güvenlik görevlileri üst araması yapamayacak" iddiasına EGM'den yanıt: Söz konusu iddia gerçeği yansıtmıyor
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:10:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Jandarma'dan tarihi eser operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement