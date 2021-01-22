Malatya'da jandarma ekipleri, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ merkezli depremden etkilenen kentteki depremzedeleri ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde kırsal mahallelerde evleri ağır hasar gören vatandaşlarla görüştü.
Kadın astsubaylar vatandaşlarla sohbet etti, ihtiyaçlarını sordu. Depremzedeler jandarma personeline çay ikramında bulundu.
Ziyaret ettikleri depremzede çocuklarla da yakından ilgilenen ekipler, oyun oynadığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA
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