Son dakika haberi: Jandarma eğlencelerde havaya ateş açan magandaları affetmedi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Jandarma eğlencelerde havaya ateş açan magandaları affetmedi

19.10.2022 14:41
Son dakika haberi: Jandarma eğlencelerde havaya ateş açan magandaları affetmedi

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da düğün ve nişanlarda havaya ateş açan şahısların jandarma tarafından evlerine düzenlenen baskında onlarca silah ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da düğün ve nişanlarda havaya ateş açan şahısların jandarma tarafından evlerine düzenlenen baskında onlarca silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler düğün ve eğlencelerde silah ile ateş etmek suretiyle genel güvenliği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bir çok ilçe ve beldede gerçekleştirilen operasyonlarda şahısların ev ve iş yerlerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 10 adet tabanca,

9 av tüfeği, 223 adet mermi ve 13 şarjör ele geçirdi. Şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin devam ettiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Jandarma eğlencelerde havaya ateş açan magandaları affetmedi - Son Dakika

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