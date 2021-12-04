ANTALYA'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden 9 personel, çevre güvenliğini gözlemlemek için 318 kilometrelik Likya Yolu'nda 21 gün sürmesi planlanan yürüyüşe başladı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı'nda Geyikbayırı mahallesinden başlayıp Kemer, Kumluca, Finike ve Demre'nin ardından Kaş'ın Kalkan mahallesinde sona eren tarihi Likya Yolu'nda yürüyüşe başladı. 318 kilometre parkurda 9 askeri personel yürüyüşü 21 günde tamamlamayı planlıyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Likya Yolu'nda, çevre güvenliğinin gözlemlenmesi amacıyla yürüyüşün yapıldığı belirtildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | JANDARMA, ÇEVRE GÜVENLİĞİ İÇİN 318 KİLOMETRELİK LİKYA YOLU'NU YÜRÜYOR - Son Dakika