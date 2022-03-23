Son dakika haberi | Jandarma ekipleri dron ile yolcu taşıyan araçları denetledi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Jandarma ekipleri dron ile yolcu taşıyan araçları denetledi

23.03.2022 18:57
Son dakika haberi | Jandarma ekipleri dron ile yolcu taşıyan araçları denetledi

Son dakika gelişmesine göre Düzce'de jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimlerine devam ediyor.

Düzce'de jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimlerine devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah ve öğle saatlerinde yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve sürücülerine yönelik dron destekli trafik denetimi yaptı. Akçakoca-Düzce Karayolu ile Yığılca ilçe yolu ve Merkez Doğanlı-Muncurlu köy yolunda yapılan denetimlere, 6 jandarma trafik timi ve 12 personel katıldı. 283 araç denetlenirken, 7 araç ve sürücüsüne 3 bin 449 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 4 araçta trafikten men edildi. - DÜZCE

Son dakika haberi | Jandarma ekipleri dron ile yolcu taşıyan araçları denetledi
Son dakika haberi | Jandarma ekipleri dron ile yolcu taşıyan araçları denetledi

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Jandarma ekipleri dron ile yolcu taşıyan araçları denetledi - Son Dakika


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