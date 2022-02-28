Son dakika haberi: Jandarma ekipleri kaçak makaron ararken kurusıkı silah mermisi de buldu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Jandarma ekipleri kaçak makaron ararken kurusıkı silah mermisi de buldu

28.02.2022 12:32
Son dakika haberi: Jandarma ekipleri kaçak makaron ararken kurusıkı silah mermisi de buldu

Son dakika 3. sayfa haberi: Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda içi tütün dolu kaçak makaron ve kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda içi tütün dolu kaçak makaron ve kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Sarıcakaya'nın Laçin Mahallesi'nde bandrolsüz ve hologramsız makaronların ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince iki şahsın çeşitli yerlerden temin ettikleri bandrolsüz ve hologramsız sigara makaronlarını Laçin Mahallesi'nde işlettikleri bakkal dükkanlarında sattıkları bilgisi alındı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Sarıcakaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların işletmekte olduğu iki ayrı bakkal dükkanında yapılan aramalarda 3 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş satışa hazır bandrolsüz, hologramsız, faturasız makaron ile 250 adet 9 milimetre çapında kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla iki şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca bakkal dükkanında ruhsatsız olarak kurusıkı tabanca fişeği bulunduran işletmeciye 'Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan 2 bin 356 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi: Jandarma ekipleri kaçak makaron ararken kurusıkı silah mermisi de buldu

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Eskişehir, Jandarma, Tütün, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Jandarma ekipleri kaçak makaron ararken kurusıkı silah mermisi de buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Jandarma ekipleri kaçak makaron ararken kurusıkı silah mermisi de buldu - Son Dakika
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