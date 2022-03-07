Son dakika haberi | Jandarma ekipleri kadınlara karanfil takdim etti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Jandarma ekipleri kadınlara karanfil takdim etti

07.03.2022 16:48
Son dakika haberi | Jandarma ekipleri kadınlara karanfil takdim etti

Son dakika haber: Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara karanfil takdim etti.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara karanfil takdim etti.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bir faaliyet düzenledi. Etkinlik kapsamında 10 ilçede yaşayan kadınlar ziyaret edildi. Ziyaretlerde kadınlara hem karanfil takdim edildi, hem de aile içi ve kadına şiddetle mücadele konularında bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - KOCAELİ

Son dakika haberi | Jandarma ekipleri kadınlara karanfil takdim etti
Son dakika haberi | Jandarma ekipleri kadınlara karanfil takdim etti
Son dakika haberi | Jandarma ekipleri kadınlara karanfil takdim etti
Son dakika haberi | Jandarma ekipleri kadınlara karanfil takdim etti

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İl Jandarma Komutanlığı, Dünya Kadınlar Günü, Kocaeli, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Jandarma ekipleri kadınlara karanfil takdim etti - Son Dakika


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