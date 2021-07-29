Son dakika haberi | Jandarma ekipleri uyuşturucudan 2 kişiyi gözaltına aldı

Son dakika habere göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri şüpheli araç ve şahısların üzerinde bonzai ve sentetik hap ele geçirdi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri şüpheli araç ve şahısların üzerinde bonzai ve sentetik hap ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç ve araç içerisinde bulunan F.T. ve L.G.'nin yapılan aramalarında bonzai ve sentetik hap ele geçirdi. Her iki şüphelide jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

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