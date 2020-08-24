Son dakika haberi! Jandarma ekiplerinden helikopter ile hava destekli trafik denetimi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, helikopter ile hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Sandıklı- Hocalar karayolunun 2. kilometresinde konuşlanan ekipler, karayolunda hava destekli uygulama yaptı.

Mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) yardımı ile karayolunda araç denetimi yapan ekiplere, İl Jandarma Komutanlığı helikopteri de havadan destek verdi.

Durdurdukları araçlarda, ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve yeni tip koronavirüs kuralları kapsamında maske denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde eksik evrağı bulunan ve kurallara uymayan 12 araca toplam 3 bin 476 lira para cezası kesilirken, plakasız, ruhsatsız ve muayenesiz 5 araç da trafikten men edildi.