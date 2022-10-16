Son dakika haberi... Jandarma ekiplerinden tefeci operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Jandarma ekiplerinden tefeci operasyonu: 4 tutuklama

16.10.2022 10:05

Son dakika haberler... Jandarma ekiplerinden tefeci operasyonu: 4 tutuklama İzmir'in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan tefeci operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinden tefeci operasyonu: 4 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan tefeci operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları, yüksek faizlerle borçlandırıp, tehdit ve darp ederek, baskı yoluyla mağdur eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen 6 şüpheliye Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ve talimatlar doğrultusunda 11 Ekim günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 14 adet senet, 1 adet ajanda, 20 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 2 adet bıçak, 17 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tapu, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

4 Tutuklama

Jandarma ekipleri tarafından yakalan 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı Son dakika haberi | Tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı İzmir haber | İzmir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı İzmir haber | İzmir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Karşıyaka, Jandarma, Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Jandarma ekiplerinden tefeci operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:50 Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek: Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız
00:32 Kocaeli'de korkunç olay: Uyuşturucu kullanan baba ve dumandan etkilenen 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:34 Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:55 Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı
22:42 Hakkari'de yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 10:43:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Jandarma ekiplerinden tefeci operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement