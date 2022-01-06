Son dakika haberi... Jandarma ekiplerinin 2021'de işlem yaptığı 2 bin 985 kişiden 190'u tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 2021 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 2 bin 985 kişiden 190'ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2021 yılı içerisinde 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu madde ticareti', 'terör' ve 'kaçakçılık' gibi toplumun güvenliği ilgilendiren olaylara müdahale etti. Yapılan çalışmalarda, bu suçlara karışan 2 bin 985 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 190'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 2 bin 864 kişi de yakalandı. Ekipler tarafından yıl içerisinde farklı tarihlerde yapılan 48 Türkiye Huzur Güven Uygulamalarında ise 127 bin 91 kişi sorgulandı, arama kararı bulunan 208 kişi ise yakalandı. Ayrıca yapılan denetimlerde 56 bin 947 araç denetlenirken, 2 bin 546 araca idari para cezası uygulandı, 561 araçta trafikten men edildi. Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından yıl içerisinde yapılan çalışmalarda ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 87 şahıstan 75'i bulunurken, kayıp 12 şahsı arama çalışması sürüyor.

Ekipler, koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 88 aileye ise 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhmalinden' işlem y

yaptı. - KAYSERİ