Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi

21.04.2022 16:37
Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi

Son dakika haberi: Bölgede denetim ve incelemede bulunmak üzere Siirt'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacı Bektaşoğlu'nun makamında bir araya geldi.

Bölgede denetim ve incelemede bulunmak üzere Siirt'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacı Bektaşoğlu'nun makamında bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, Valilik Şeref defterini imzaladı. Daha sonra Valilik makamına geçen Orgeneral Çetin, burada Vali Hacıbektaşoğlu ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Orgeneral Çetin ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaret anısına, Orgeneral Çetin'e Siirt Ulu Cami'yi simgeleyen bir maket hediye etti. Valilik ziyaretlerini tamamlayan Orgeneral Çetin, Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırmoğlu hazır bulundu. - SİİRT

Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi
Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi
Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi

YORUMLAR
500
Araç kiralamak isteyenleri dolandıran 5 şüpheli yakalandı Araç kiralamak isteyenleri dolandıran 5 şüpheli yakalandı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Siirt'te ziyaretlerde bulundu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Siirt'te ziyaretlerde bulundu

Arif Çetin, Jandarma, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
16:26 Taraflar uzlaştı, mermi ile Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden kişinin davası düştü
16:19 ABD'de sır ölüm! Gölde bulunan kadın cesedi merak uyandırdı
16:13 Rusya Kızıl Ordu'nun Hitler'in yenildiği gün olan 9 Mayıs'a kadar daha fazla zafer hedefliyor: Sıradaki yer Donbass
16:08 Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti
16:05 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Saffet Sancaklı'ya gönderme: Bir milletvekilimiz tarafından şerefsiz ve namussuzlar olarak tarif edildik
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
15:46 İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlarını sildi
15:45 Dünyanın gözü zafer kutlaması yapan Putin'e çevrildi! Mariupol'ün ele geçirildiğini işte böyle öğrenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 16:50:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement