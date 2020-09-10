Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı: Diyarbakır'da yılbaşından bugüne kadar 32 ton esrar yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı: Diyarbakır'da yılbaşından bugüne kadar 32 ton esrar yakalandı

Son dakika gündem haberi: Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşından bugüne kadar 94 milyon kök kenevir bitkisi ile 32 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı: Diyarbakır'da yılbaşından bugüne kadar 32 ton esrar yakalandı, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşından bugüne kadar 94 milyon kök kenevir bitkisi ile 32 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde terörün kökünü kazıyıncaya kadar operasyonlarını sürdüren komutanlığın, terör örgütlerinin en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadeleye de azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bu yılın başından itibaren icra edilen narko-terör operasyonları neticesinde, terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelir kaynaklarına büyük darbe vurulduğu ve vurulmaya da devam edildiği bildirilen açıklamada, yapılan 34 narko-terör operasyonunda jandarma asayiş, kaçakçılık, organize suçlarla mücadele ve istihbarat birimlerinin yanı sıra jandarma komando, jandarma özel harekat ve jandarma havacılık birliklerinin de topyekun mücadele anlayışıyla operasyonlara destek verdiği aktarıldı.

Açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşından bugüne kadar yapılan operasyonlarda, 94 milyon kök kenevir bitkisi, 175 bin kök skunk bitkisi, 32 ton esrar, 830 kilogram skunk, 4 el yapımı patlayıcı (EYP), 50 sığınak, 2 piyade tüfeği, 6 el bombası, 5 tabanca, 282 piyade tüfeği fişeği, 50 tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi ile birlikte bir teröristin ölü, bir teröristin ise sağ ele geçirildiği kaydedildi.

"2 ton esrarın piyasa sürülmesi engellendi"

Operasyonlarda ele geçirilen 94 milyon kök kenevir bitkisinin imha edilmesi sonucunda 2 ton 162 kilogram toz esrarın piyasaya sürülmesine engel olunduğu vurgulanan açıklamada, bu miktardaki uyuşturucunun sokaklarda bir gramlık paketler halinde pazarlanması durumunda 2 milyar 162 milyon defa insanların zehirlenmesine sebep olmasının önüne geçildiği kaydedildi.

Açıklamada, özellikle 27 Ağustos ve 8 Eylül tarihlerinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 35 milyon kök kenevir bitkisinin tüm zamanların rekoru seviyesinde olduğu ifade edildi.

Bu operasyonlarda ilk defa kepçe ve dozer gibi iş makineleri de kullanılarak kenevir bitkilerinin kökten imha edildiği belirtildi.

Operasyonda, ilk defa uyuşturucu etkisi esrara göre çok daha yüksek olan skunk bitkisinin de ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, ayrıca terör örgütünün esrarın etkisini ve toplumdaki bağımlılık seviyesini artırmak için yeni kimyasal yöntemlere başvurduğunun da tespit edildiği ve engellendiği aktarıldı.

"Operasyonlarla Türkiye'nin prestiji artırıldı"

Açıklamada, narko-terör operasyonları sayesinde, sokaklarda ve okul önlerinde gençlerin zehirlenmesinin önüne geçilmesinin yanı sıra, terör örgütü PKK'nın esrar maddesini yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine sevk ederek piyasaya sürmesinin engellendiği, Avrupa ve dünya ülkeleri nezdinde Türkiye'nin prestijinin artırıldığı bildirildi.

Terörle mücadelenin en etkili yöntemlerinden birinin terörün finansmanının önlenmesi olduğu göz önüne alındığında, yapılan operasyonların terörle mücadeleye çok büyük katkısının bulunduğuna vurgu yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek ve bölgedeki terör örgütü mensupları ile işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek maksadıyla narko-terör operasyonlarının ısrarla, azimle, kararlılıkla ve halkın desteği ile icra edileceği kaydedildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır, Jandarma, Esrar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 16:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı: Diyarbakır'da yılbaşından bugüne kadar 32 ton esrar yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak Aile hekimlerinden "zatürre aşısı" uyarısı: Oluşan kalabalıklar virüse yakalanma riskini artırır 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Inter, geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Jean Michael Seri'ye talip oldu Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına kafa karıştıran yanıt: Ne yapacağımıza millet karar verecek Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1512 yeni vaka tespit edildi Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi 9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı
TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak         
19:09
Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli         
18:53
Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı         
18:31
Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak         
18:20
Eski futbolcular Sabri Sarıoğlu ve Tolga Zengin yayıncı kuruluşta yorumcu oldu Eski futbolcular Sabri Sarıoğlu ve Tolga Zengin yayıncı kuruluşta yorumcu oldu         
17:56
Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı         
17:54
Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor         
16:42
Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı         
16:13
Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı         
16:09
Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı         
15:55
Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı         
15:39
Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı         
15:39
Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı         
15:23
Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı         
15:02
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı         
13:59
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi         
12:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti         
10:28
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Kola bağımlısı genç, günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor Kola bağımlısı genç, günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor         
09:55
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor         
09:14
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 22:35:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı: Diyarbakır'da yılbaşından bugüne kadar 32 ton esrar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei