Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'Sakarya' açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'Sakarya' açıklaması

Son dakika güncel haberi... JANDARMA Genel Komutanlığı'nca Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda meydana gelen patlamayla ilgili, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer aldığı gibi, bölgede görevli jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir yetki veya görevi yerine getirmesi veya kullanması söz konusu...

JANDARMA Genel Komutanlığı'nca Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda meydana gelen patlamayla ilgili, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer aldığı gibi, bölgede görevli jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir yetki veya görevi yerine getirmesi veya kullanması söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sakarya'da havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü patlatılması amacıyla belediyeye ait kamyonla taş ocağına getirildiği, patlayıcılar kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada 3 askerin şehit olduğu hatırlatıldı. Olayın ardından bazı basın yayın organları ve sosyal medya ortamında faaliyetin, jandarmanın görevi değilmiş gibi anlaşılacak şekilde birtakım ifade ve paylaşımlar yer aldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4536 sayılı Patlayıcı Maddelere Uygulanacak Esaslara ilişkin kanununun 7'nci maddesinde; 'Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerde veya sorumluluğundaki arazi, bölge ve atış sahalarında bulunan her türlü patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere, Jandarma Genel Komutanlığının yetkili ekiplerince gerekli müdahale yapılır.' hükmü amirdir. Söz konusu patlama neticesinde, fabrika civarına dağılan patlayıcı maddelerin imhasının yapıldığı taş ocağının jandarma sorumluluk bölgesinde bulunması nedeniyle, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görevleri ve Yetkileri Kanun ve Yönetmeliği gereği, patlayıcıların imhasına yönelik tüm iş ve işlemlerin jandarma tarafından ifa edilmesi yukarıdaki kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere kanuni bir zorunluluktur. Olay bölgesinde patlamadan kaynaklanan, yöre halkının can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek, çevreye dağılmış patlayıcı maddelerin toplanarak, güvenli bir bölgede patlatılma işlemlerinin de konunun uzmanı jandarma personeli dışında başka herhangi bir kurum kuruluş veya görevli birimin yerine getirmesi beklenemez. Bu kapsamda, konunun hassasiyeti ve önemine binaen Ankara ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıklarından özel eğitimli, konusunda uzman Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personeli görevlendirilmiş, kontrolsüz 15 tondan fazla patlayıcı madde bulunarak aynı bölgede imhası gerçekleştirilmiş, olay günü sabah saatlerinde 1,5 ton patlayıcı madde, havai fişek ve saniyeli fitil imha edilmiştir."

Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklaması, şöyle sürdürüldü:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecrasında yer aldığı gibi, bölgede görevli jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir yetki veya görevi yerine getirmesi veya kullanması söz konusu değildir. Sorumluluk bölgesinde meydana gelen patlamada, yapılması gereken adli ve idari tüm iş ve işlemler ilgili mevzuat gereği İl Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığının emir ve talimatları doğrultusunda Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yerine getirilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı mevzuatın kendine verdiği yetki çerçevesinde daima milletinin emrinde görev yapmayı kendine düstur edinmiş, sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin temini, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirleri almakla yükümlü kılınmış 181 yıllık köklü bir teşkilattır. Terörle mücadelenin başarılı bir şekilde yürütüldüğü şu günlerde; olayın, siyasi saiklerle tartışma konusu yapılması, asılsız ve eksik bilgi ile Jandarma Teşkilatının kamuoyu nezdinde bu tartışmaların içine çekilmek istenilmesi son derece üzüntü vericidir. Başta terörle mücadele olmak üzere emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen tüm faaliyetlere hukukun üstünlüğü ilkesi ve kanunların verdiği yetki çerçevesinde devam edilecektir."


Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'Sakarya' açıklaması - Son Dakika
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