Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Siirt'teki cinsel saldırı iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika

JANDARMA Genel Komutanlığı, Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Musa Orhan ile ilgili "Musa Orhan, Siirt Valiliği'nin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmış, 'Devlet Memurluğundan Çıkarma' cezası verilmesi istemiyle 10 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan disiplin soruşturması tamamlanarak Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmiştir" açıklamasında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı, Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Musa Orhan ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yazılı basın ve sosyal medyada 18-19 Ağustos 2020 tarihlerinde 'MusaOrhanTutuklansın', 'Musa ORHAN'ın Tutuklanması Talep Edildi' ve benzeri başlıklarda verilen haberlerde; 'Bir ay önce cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihara kalkışan İpek Er'in 18 Ağustos 2020 Salı günü tedavi gördüğü Özel Batman Dünya Hastanesinde hayatını kaybetmesine ilişkin olarak, ailesi tarafından cinsel saldırı şüphelisi Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tutuklanması talebi için çağrıda bulundu' şeklinde ifadeler yer almıştır. Şüpheli Musa Orhan ile ilgili olarak; Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli süreç devam etmekte olup, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 19 Ağustos 2020 tarih ve 2020/229 sayılı kararı ile tutuklanmış, Siirt Valiliğinin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmış, 'Devlet Memurluğundan Çıkarma' cezası verilmesi istemiyle 10 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan disiplin soruşturması tamamlanarak Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmiştir" denildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Meydana gelen olay sonucu ilgili personelin derhal görevden uzaklaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, "Hakkında adli ve idari işlemlerin yapıldığı, tüm görev alanında yasal mevzuat çerçevesinde yüksek disiplin anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı ve tüm personelini derin üzüntüye boğan menfur olaya neden olan bir şahsın kesinlikle devletin şerefli üniformasını üzerinde taşımasının söz konusu olamayacağı bilinmelidir. Jandarma teşkilatı olarak acılı aileye ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullanıldı.