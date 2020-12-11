Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı - Son Dakika
Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı
11.12.2020 22:06
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında helikopter destekli ekiplerle havadan asayiş denetimleri yaptı.
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında helikopter destekli ekiplerle havadan asayiş denetimleri yaptı. Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan helikopter havadan destek sağladı. Denetimlerde toplamda bin 917 jandarma personeli görev yaptı.
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11.12.2020 22:11:55. #1.12#
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