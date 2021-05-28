Son dakika haberi: Jandarma kaçak balık avlayanlara göz açtırmıyor - Son Dakika

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekipleri olta ile kaçak balık avlayan 13 kişiye ceza yazdı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yörükler Mahallesi Horhor Deresi mevkiinde Karadeniz ile tatlı su gölleri arasında bağlantı noktası bulunan ve göllere balık yumurtası taşınan mevkide gün boyu denetimler yaptı. Denetimlerde O.Ş. (38), S.A. (59), İ.Ç. (41), F.Ş. (48), F.A. (32), A.Y. (61), İ.Y. (71), M.C. (37), S.B (33), S.M. (47), T.G. (29), Y.A. (55) ve E.Y.(30) isimli şahısları olta ile balık avlarken yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında 'iç sularda balık avlama ve zaman yasağına aykırı davranarak olta ile balık avlamak' suçundan tutanak tutuldu. Tutulan tutanaklar 19 Mayıs Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi.

Bu bölgede jandarma ekiplerince denetimlerin devam edeceği bildirildi. - SAMSUN