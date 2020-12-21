Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde jandarma ekipleri uçuruma düşen ineği kurtararak sahibine teslim etti.
İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Ü.Ş. isimli yaşlı kadın yol üzerinde bulunan jandarma devriyesinin yanına giderek ormanda hayvan otlatırken ineğinin kayalıklardan düştüğünü söyledi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne haber verilmesinin ardından jandarma ekipleri, veteriner kontrolünde ineği kurtardı.
İneğin sahibine teslim edilmesinin ardından Ü.Ş, jandarma ekiplerini müsait oldukları bir zamanda süt içmeye davet etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Jandarma kayadan düşerek yaralanan ineği kurtardı - Son Dakika