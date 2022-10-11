Son dakika haberi... Jandarma kaybolan çocuğu 40 dakika sonra buldu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Jandarma kaybolan çocuğu 40 dakika sonra buldu

11.10.2022 10:49
Son dakika haberi... Jandarma kaybolan çocuğu 40 dakika sonra buldu

Son dakika haberi... Aydın'ın Çine ilçesinde kaybolan çocuk jandarmanın yaptığı başarılı çalışma ile 40 dakika sonra bulundu.

Aydın'ın Çine ilçesinde kaybolan çocuk jandarmanın yaptığı başarılı çalışma ile 40 dakika sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde ikamet eden T.A isimli çocuğun saat 21.10 sıralarında kayıp olduğu bildirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ihbarın alınmasına müteakip kayıp olduğu bildirilen T.A isimli çocuk ile alakalı olarak yapılan arama ve araştırma sonucunda aynı gün saat 21.50 sıralarında Aydın- Muğla Karayolunun 48'nci km'sinde yol kenarında bisikleti ile birlikte bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığının tespiti üzerine çocuk ailesine teslim edildi. Çocuğun ailesi kısa bir sürede çocuklarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Jandarma kaybolan çocuğu 40 dakika sonra buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Jandarma kaybolan çocuğu 40 dakika sonra buldu - Son Dakika
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