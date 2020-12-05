Son dakika haberi... Jandarma, kısıtlamada sessiz dostları unutmadı - Son Dakika

Son dakika haberi... Jandarma, kısıtlamada sessiz dostları unutmadı

05.12.2020 13:59

Edinilen son dakika gelişmesine göre Jandarma, kısıtlamada sessiz dostları unutmadı Elazığ'da jandarma ekipleri korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında rutin uygulamalarını yaparken, sessiz dostları sokak hayvanlarını da beslemeyi ihmal etmedi.

Jandarma, kısıtlamada sessiz dostları unutmadı

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında rutin uygulamalarını yaparken, sessiz dostları sokak hayvanlarını da beslemeyi ihmal etmedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 nedeniyle, 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ genelinde vatandaşlar kısıtlamaya şuana kadar yüzde yüz uyudu. Kısıtlama nedeniyle güvenlik güçleri de hem kent merkezinde hem de kırsalda uygulamalarına devam etti. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ise uygulamalarının yanı sıra sokak hayvanlarını da besledi. Kentin farklı noktalarında sokak hayvanlarına yiyecek veren jandarma ekipleri, kısıtlama da aç kalan hayvanları doyurarak örnek bir davranış sergiledi.

Devam eden kısıtlama sona erene kadar ekiplerin, belirli noktalardaki ve gördükleri sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceği aktarıldı.

Son dakika haberi... Jandarma, kısıtlamada sessiz dostları unutmadı
Son dakika haberi... Jandarma, kısıtlamada sessiz dostları unutmadı
Son dakika haberi... Jandarma, kısıtlamada sessiz dostları unutmadı
Son dakika haberi... Jandarma, kısıtlamada sessiz dostları unutmadı

Koronavirüs, Jandarma, Elazığ, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Jandarma, kısıtlamada sessiz dostları unutmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Dusko Tosic ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Dusko Tosic ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi         
14:04
Galatasaraylı Taylan Antalyalı, ailesi için 4 milyon TL'ye ev aldı Galatasaraylı Taylan Antalyalı, ailesi için 4 milyon TL'ye ev aldı         
13:20
Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar, mahalleden apar topar kaçtı Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar, mahalleden apar topar kaçtı         
12:48
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana "O çocuk senden değil" dedi         
12:14
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı         
11:32
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada         
10:47
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor         
09:09
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor         
09:01
Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi         
08:14
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 14:14:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Jandarma, kısıtlamada sessiz dostları unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei