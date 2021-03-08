Son dakika haberi: Jandarma kontrol noktasında kadınlara karanfil dağıtıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Jandarma kontrol noktasında kadınlara karanfil dağıtıldı
08.03.2021 13:36
Son dakika haberler... Eskişehir'de jandarma personeli, kontrol noktasında durdurulan araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı ve karanfil dağıttı.
Eskişehir'de jandarma personeli, kontrol noktasında durdurulan araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı ve karanfil dağıttı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Eskişehir Seyitgazi karayolu 10'uncu kilometredeki kontrol noktasında durdurulan araçlarda bulunan kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlandı ve karanfil hediye edildi.
Özellikle kadın jandarma personellerinin bulunduğu kontrol noktasında, araçlarında yolculuk yaparken beklenmedik şekilde hediye karanfillerini alan kadınlar güzel dilekleriyle karşılık verdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı