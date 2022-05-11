Son dakika haberi | Jandarma koyun hırsızını kısa sürede yakaladı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Jandarma koyun hırsızını kısa sürede yakaladı

11.05.2022 18:59
Son dakika haberi | Jandarma koyun hırsızını kısa sürede yakaladı

Son dakika haber... Niğde'de jandarma ekipleri 70 koyun çalan hırsızı kısa sürede yakaladı.

Niğde'de jandarma ekipleri 70 koyun çalan hırsızı kısa sürede yakaladı.

Çamardı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektiflerince Çamardı İlçesine bağlı Üçkapılı Köyünde meydana gelen 70 adet Küçükbaş hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Hırsızlığın meydana geldiği yer ve çevresinde yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, olayda kullanılan araç tespit edildi. Ekipler, olayın şüphelisini Niğde merkezde yakalandı.

Çalınan küçükbaş hayvanlar ise Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile sahibine teslim edildi. - NİĞDE

Son dakika haberi | Jandarma koyun hırsızını kısa sürede yakaladı
Son dakika haberi | Jandarma koyun hırsızını kısa sürede yakaladı
Son dakika haberi | Jandarma koyun hırsızını kısa sürede yakaladı

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Jandarma, Çamardı, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Jandarma koyun hırsızını kısa sürede yakaladı - Son Dakika


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