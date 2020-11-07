Son dakika! Jandarma'nın 147 tabanca ele geçirdiği silah atölyesine baskın kamerada - Son Dakika

Son dakika! Jandarma'nın 147 tabanca ele geçirdiği silah atölyesine baskın kamerada

07.11.2020 11:14
Son dakika! Jandarma'nın 147 tabanca ele geçirdiği silah atölyesine baskın kamerada, System.String[]

Son dakika haberine göre Hasan YILDIRIM Eyüpsultan'da kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek fişek atabilen tabancaya çeviren atölyeye baskın yapıldı.

Hasan YILDIRIM Eyüpsultan'da kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek fişek atabilen tabancaya çeviren atölyeye baskın yapıldı. Baskında 147 adet tabanca ele geçirildi. Yakalanan 5 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyon kameralara da yansıdı.

Eyüpsultan'da bulunan atölyede kurusıkı tabancaların fişek atabilen tabancaya çevrildiği bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri atölyeyi takibe aldı. Ekipler, F.C. isimli kişinin, sanayi sitesindeki torna atölyesinde, piyasadan temin ettiği kurusıkı tabancalarının namlularını değiştirmek suretiyle gerçek fişek atabilen tabanca haline getirdiği bilgisine ulaştı.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN GECE ÇALIŞIYORLARDI

Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalar neticesinde şüphelilerin dikkat çekmemek maksadıyla gündüzleri torna atölyesini açmadıkları, çevredeki esnafın iş yerlerini kapatmasının ardından birer birer torna atölyesine gelerek çalışmaya başladıkları, sabah hava aydınlanmadan ve çevredeki esnaf iş yerlerini açmadan torna atölyesinden çıktıkları tespit edildi. Çalışanların,  Jandarma baskınından kurtulmak için ise atölyenin arkasında bir kapı açtığı ve kaçmak için hazır bekletildiği anlaşıldı. Tüm kaçış noktalarını emniyete alan Jandarma ekipleri atölyeye baskın yaptı. İşyeri sahibi F.C yakalanmamak için arka kapıdan kaçarken üzerindeki yüklü miktardaki parayı çevreye saçtı. Jandarma ekipleri atölye sahibi F.C ile birlikte 5 kişiyi yakaladı.

147 ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİYapılan baskında 96 adet namluları değiştirilmiş, atışa ve kullanılmaya hazır vaziyette tabanca, 51 adet montaj işlemi yapılmamış tabanca olmak üzere toplam 147 adet tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde suçtan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda paraya da el konuldu. 6136 sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYON KAMERADAÖte yandan silah atölyesine baskın kameralara da yansıdı. Atölyeden ele geçirilen malzemeler İstanbul jandarma Komutanlığı'nda sergilendi. Sergide, fişek atımına hazır tabancalar, yapım aşamasındaki tabanca parçaları ile yüklü miktarda para gösterildi.


Son dakika! Jandarma'nın 147 tabanca ele geçirdiği silah atölyesine baskın kamerada
Son dakika! Jandarma'nın 147 tabanca ele geçirdiği silah atölyesine baskın kamerada
Son dakika! Jandarma'nın 147 tabanca ele geçirdiği silah atölyesine baskın kamerada
Son dakika! Jandarma'nın 147 tabanca ele geçirdiği silah atölyesine baskın kamerada
Son dakika! Jandarma'nın 147 tabanca ele geçirdiği silah atölyesine baskın kamerada
Son dakika! Jandarma'nın 147 tabanca ele geçirdiği silah atölyesine baskın kamerada
Son dakika! Jandarma'nın 147 tabanca ele geçirdiği silah atölyesine baskın kamerada

Jandarma, Atölye, Kamera, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Jandarma'nın 147 tabanca ele geçirdiği silah atölyesine baskın kamerada - Son Dakika


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