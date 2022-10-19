Son dakika haberi: Jandarma'nın detektör köpeği uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Jandarma'nın detektör köpeği uyuşturucuya geçit vermedi

19.10.2022 15:32
Son dakika haberi: Jandarma'nın detektör köpeği uyuşturucuya geçit vermedi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla-Fethiye karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla- Fethiye karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın farklı yerlerine gizlenmiş vaziyetteki uyuşturucu maddeleri jandarmanın detektör köpeği tespit etti. Gözlatına alınan araç sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Köyceğiz kontrol noktasında 39 ABE… plakalı aracı durdurdu. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Düğüşbelen Yol Kontrol Noktası'na getirilen jandarmanın detektör köpeği ile yapılan aramda aracın farklı bölümlerinde uyuşturucu madde yerleştirildiği tespit edildi. Dedektör köpeğin işaret verdiği yerlerde yapılan aramada esrar maddesi, esrar çarşafı, düzenek, uyuşturucu bandı, çeşitli miktarlarda farklı farklı uyuşturucu madde içeren haplar ve yasak maddeler ele geçirildi.

Araç sürücüsü B.I isimli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ardahan 3. sayfa haberleri: Ardahan'da bin 114 sikke ele geçirildi Ardahan 3. sayfa haberleri: Ardahan'da bin 114 sikke ele geçirildi Aydın haber: Söke'de 3 düzensiz göçmen yakalandı Aydın haber: Söke'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma, Fethiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Jandarma'nın detektör köpeği uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 21:57:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Jandarma'nın detektör köpeği uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement