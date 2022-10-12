Müstakil evin odunluğunda 350 gram kubar esrar maddesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi

AKSARAY Aksaray'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, müstakil bir evin odunluğunda 350 gram kubar esrar maddesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyon, Aksaray'ın merkeze bağlı Cankıllı köyünde müstakil bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, köyde bulunan ikameti ve ev sahibini Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe aldı. Bir süre teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların ardından adrese operasyon düzenlendi. Müstakil evin odunluğunda yapılan aramada 350 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.