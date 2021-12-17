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Son dakika haberi... Jandarma ortaokul öğrencilerini misafir etti - Son Dakika

Son dakika haberi... Jandarma ortaokul öğrencilerini misafir etti

17.12.2021 09:48
Son dakika haberi... Jandarma ortaokul öğrencilerini misafir etti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Düzce'de jandarma ekipleri ortaokul öğrencilerini ağırladı.

Düzce'de jandarma ekipleri ortaokul öğrencilerini ağırladı. Ekipler, öğrencilere hem jandarmanın görevlerini hem de jandarma okullarını anlattı.

Gölyaka İlçesi'nde 15 Temmuz İmam Hatip Orta Okulu öğrencilerine Jandarma Komutanlığı kapılarını açtı. Ortaokul öğrencilerini misafir eden jandarma ekipleri, öğrencilere jandarmanın görev ve yetkilerini, çalışmalarını anlattılar. Komutanlık binasını gezen öğrencilere jandarma okullarının tanıtımını da yapıldı. Ekipler ayrıca öğrencilere Güvenli internet kullanımı hakkında da bilgiler verdi. - DÜZCE

Son dakika haberi... Jandarma ortaokul öğrencilerini misafir etti
Son dakika haberi... Jandarma ortaokul öğrencilerini misafir etti
Son dakika haberi... Jandarma ortaokul öğrencilerini misafir etti

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Jandarma ortaokul öğrencilerini misafir etti - Son Dakika


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