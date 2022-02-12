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Son dakika haberi | JANDARMA SANAL ORTAMDA DA SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMADI - Son Dakika

Son dakika haberi | JANDARMA SANAL ORTAMDA DA SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMADI

12.02.2022 14:26

Son dakika haber: ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında siber suçlarla mücadele kapsamında 5 bin sosyal medya hesabı ile 2 bin 600 web sitesini araştırdı.

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında siber suçlarla mücadele kapsamında 5 bin sosyal medya hesabı ile 2 bin 600 web sitesini araştırdı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında siber suçlarla mücadele kapsamında, suça konu içerikleri yayınlayan kişilerin sosyal medya hesaplarında ve web sitelerinde araştırmalarını artırdı. Kanunlara aykırılık teşkil eden suç içeriklerinin tespiti amacıyla 5 bin sosyal medya hesabı ile 2 bin 600 web sitesinde yapılan araştırmada, 73 kişi cumhurbaşkanına hakaret, 36 kişi halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, 13 kişi Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kurumlarını aşağılama, 97 kişi terör örgütü propagandası, 16 web sitesi terör örgütü propagandası, 30'u suç ve suç unsuruna yönelik yazışmalar olmak üzere toplamda 265 hesaba işlem yaptı. Bu kapsamda 265 şüphelinin kimliğini tespit eden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da oturan 94 şüpheli hakkında adli işlem yaptı. Şüphelilerden 3'ü cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya dışında farklı illerde ikamet ettiği tespit edilen ve haklarında adli işlem yapılması gereken 171 şüpheli hakkında düzenlenen araştırma raporları ise illerdeki emniyet güçlerine gönderildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aracılığı ile 1533 müstehcen ve bahis içerikli yayın yapan sitenin erişimine engellenmesi sağlandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2021 yılında yasadışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık ve müstehcenlik suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda 10 şüpheli hakkında adli işlem yaptı. Şüphelilerden, 4'ü yasadışı bahis, 1 tanesi de bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılıktan olmak üzere 5 kişi tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | JANDARMA SANAL ORTAMDA DA SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMADI
Son dakika haberi | JANDARMA SANAL ORTAMDA DA SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMADI
Son dakika haberi | JANDARMA SANAL ORTAMDA DA SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMADI

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İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele, Antalya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | JANDARMA SANAL ORTAMDA DA SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | JANDARMA SANAL ORTAMDA DA SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMADI - Son Dakika
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