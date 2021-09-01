Üye Girişi
Son dakika haberi: Jandarma selden etkilenen 280 ailenin eşyasını taşıdı - Son Dakika

Son dakika haberi: Jandarma selden etkilenen 280 ailenin eşyasını taşıdı

01.09.2021 12:34
Son dakika haberi: Jandarma selden etkilenen 280 ailenin eşyasını taşıdı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde jandarma selden etkilenen ve eşyalarını taşımak isteyen vatandaşlara yardım ediyor.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde jandarma selden etkilenen ve eşyalarını taşımak isteyen vatandaşlara yardım ediyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü. Sel nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Bölgede bulunan evlerin eşyaları vatandaşın talebi üzerine jandarma tarafından taşınıyor. AFAD Mobil Koordinasyon Merkezine gelen talepler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, vatandaşların eşyalarını istedikleri yere askeri araçla götürüyor.

Eşyaların yüklenmesi, yerleştirilmesi de askerler tarafından gerçekleştiriliyor.

Selin ardından 21 Ağustos'ta başlatılan taşıma çalışması kapsamında şu ana kadar 306 talep alındı. Yardım talep eden vatandaşlardan 280'inin eşyası il içi ve il dışı adreslere taşındı. Eşyalarını koyacak yeri olmayan 12 vatandaşın eşyaları da depolara özenle yerleştirilerek koruma altına alındı.

Taşıma faaliyetinde 10 unimog (askeri kamyon), 2 kamyon, 2 kamyonet ve 3 eşya taşıma asansörü görev yapıyor. Şu ana kadar eşyaları taşımak için yaklaşık 500 sefer yapan jandarma ekipleri, diğer vatandaşların eşyalarını taşımak için de talepte bulunan vatandaşlarla irtibata geçti.

Kastamonu İl jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, AA muhabirine, vatandaşın yaralarını sarmak için elbirliği ile çalıştıklarını söyledi.

Selin hemen ardından bölgeye geldiklerini belirten Avkıran, "Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinden sonra yüzlerce jandarmamız gece gündüz demeden 24 saat esasına göre başta arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere enkaz temizleme, lojistik faaliyetler, sosyal ve psikolojik destek faaliyetleri olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermektedir." dedi.

Ev taşıma faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Avkıran, "Bunlardan biri de ev taşıma faaliyetleri. Mülki görevler kapsamında halkımıza yardım etmek zaten bizim görevimiz. Personelimiz bunu canıgönülden yerine getirmektedir. Gördüğünüz gibi ev taşıma faaliyetleri de vatandaşlarımızın isteği üzerine icra edilmektedir. Hem şehirler arası hem şehir içi evleri askeri arazili araçlarımızla, askeri personelimizle taşımaktayız. Şu ana kadar 280 taşıma gerçekleştirdik. Talepleri alma ve taşıma faaliyetlerine devam ediyoruz." diye konuştu.

Eşyası taşınan vatandaşlardan Ökkeş Yılmazer ise büyük bir felaket yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Allah kimsenin başına vermesin. Biz canımızı zor kurtardık. Eşyalarımızı şu anda taşıyoruz. Devletimizden, milletimizden, jandarmamızdan Allah razı olsun. Çok şükür bize bir şey olmadı ama eşyalarımız zarar gördü. Allah'a şükür devletimiz milletimiz sayesinde yavaş yavaş ayağa kalkmaktayız. Jandarmamızdan Allah razı olsun. Bir telefon ettik bizi kırmadılar hemen geldiler. Eşyalarımız gayet güzel şekilde taşınıyor. Hiç mağdur edilmedik, sağ olsunlar."

Kastamonu, Jandarma, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Jandarma selden etkilenen 280 ailenin eşyasını taşıdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te 'Genç Müslüman Kadınlar' okuluna baskın düzenledi 13:50 Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te 'Genç Müslüman Kadınlar' okuluna baskın düzenledi Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi 13:39 Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti 13:15 Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı 12:56 Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, 11:51 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim 11:44 Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi 11:07 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti 10:44 Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti

Son Dakika Haberleri
13:50 Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te 'Genç Müslüman Kadınlar' okuluna baskın düzenledi
13:39 Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi
13:22 Kabil'i kana bulayan saldırı, İngilizler tarafından biliniyormuş! Mail attıkları insanları ölüme yollamışlar
13:19 Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu
13:14 Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti
13:09 Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak
12:55 Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı
12:42 İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor
12:01 Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti
11:50 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi
A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı         
14:03
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu         
13:19
Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak         
13:09
İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor         
12:43
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet         
11:48
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi         
10:44
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül         
10:08
Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var         
09:57
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış         
23:41
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı         
20:39
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 14:13:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Jandarma selden etkilenen 280 ailenin eşyasını taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement