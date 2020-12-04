Son dakika haberi | Jandarma sokak hayvanları için mesire alanlarına ekmek bıraktı

Son dakika gündem haberine göre DÜCZE'nin Akçakoca ilçesinde, jandarma ekipleri fırınlardan topladığı bayat ekmekleri sokak ve yaban hayvanları için mesire alanına bıraktı.

DÜCZE'nin Akçakoca ilçesinde, jandarma ekipleri fırınlardan topladığı bayat ekmekleri sokak ve yaban hayvanları için mesire alanına bıraktı. Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak ve yaban hayvanları için fırınlardan topladığı bayat ekmekleri Akkaya köyü çevresindeki mesire alanlarına bıraktı. Hayvanların aç kalmasını önleyen ekipler, bir köpekle de yakından ilgilendi.



Akçakoca, Jandarma, Güncel, Son Dakika - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Jandarma sokak hayvanları için mesire alanlarına ekmek bıraktı - Son Dakika

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